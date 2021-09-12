Главный тренер художественных гимнасток назвала своих подопечных "мокрыми курицами"

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, почему позволила себе резко высказаться в адрес Дины и Арины Авериных.

В эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" главный тренер российсских гимнасток не стала отрицать, что назвала своих подопечных "мокрыми курицами". Тем более, что для этого были причины.

"Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня "мокрые курицы",

– отрезала Винер-Усманова, подчеркнув, что для нее сестры Аверины всегда королевы.

Иными словами, президент ВФХГ хотела подбодрить девушек, которые на Олимпийских играх в Токио смогли завоевать только второе и четвертое место. Поддержал Авериных и Владимир Путин, который был возмущен тем, что в Токио отказались показать выставление оценок.

"Это же не военные учения какие-то, почему не показать?"

– справедливо поинтересовался президент России, отметив, что от такой несправедливости "мы крепче будем".

Напомним, что после провала на Играх, Арина Аверина заявила о завершении карьеры. После этого Ирина Александровна отметила, что у художественной гимнастки сдали нервы, а произошедшее в Токио и вовсе назвала "позором гимнастики".

После произошедших событий, отметила Винер-Усманова, дважды был подан протест. Однако международная федерация гимнастики посчитала оценки, выставленные сестрам, справедливыми. В ходе проверки не было выявлено никаких нарушений в судействе.