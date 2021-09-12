Винер-Усманова оправдалась за оскорбительные слова в адрес сестер Авериных

Винер-Усманова оправдалась за оскорбительные слова в адрес сестер Авериных
Ирина Винер-Усманова. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Главный тренер художественных гимнасток назвала своих подопечных "мокрыми курицами"

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала, почему позволила себе резко высказаться в адрес Дины и Арины Авериных. 

В эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" главный тренер российсских гимнасток не стала отрицать, что назвала своих подопечных "мокрыми курицами". Тем более, что для этого были причины. 

"Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня "мокрые курицы", 

– отрезала Винер-Усманова, подчеркнув, что для нее сестры Аверины всегда королевы. 

Иными словами, президент ВФХГ хотела подбодрить девушек, которые на Олимпийских играх в Токио смогли завоевать только второе и четвертое место. Поддержал Авериных и Владимир Путин, который был возмущен тем, что в Токио отказались показать выставление оценок. 

"Это же не военные учения какие-то, почему не показать?"

– справедливо поинтересовался президент России, отметив, что от такой несправедливости "мы крепче будем". 

Напомним, что после провала на Играх, Арина Аверина заявила о завершении карьеры. После этого Ирина Александровна отметила, что у художественной гимнастки сдали нервы, а произошедшее в Токио и вовсе назвала "позором гимнастики". 

После произошедших событий, отметила Винер-Усманова, дважды был подан протест. Однако международная федерация гимнастики посчитала оценки, выставленные сестрам, справедливыми. В ходе проверки не было выявлено никаких нарушений в судействе. 

Источник: "Москва. Кремль. Путин" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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