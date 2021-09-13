Сменившая Украину на Россию синхронистка обратилась к Путину

Сменившая Украину на Россию синхронистка обратилась к Путину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Синхронистка поблагодарила главу государства за поддержку спорта

Синхронистка Марина Голядкина, которая представляла Россию на Олимпийских Играх в Токио и завоевала золотую медаль, подготовила речь, адресованную Владимиру Путину.

Напомним, в субботу, 11 сентября, президент России вручил государственные награды золотым призерам Олимпиады. Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля. В числе присутствующих оказалась и Голядкина.

Примечательно, что Марина родилась на Украине, в городе Донецк. До 2015 года она входила в состав сборной Незалежной, однако потом спортсменка стала гражданкой РФ.

Синхронистка обратилась к Владимиру Владимировичу.

"Я защитила честь великой страны! Для меня это большое счастье", – отметила она.

Голядкина поблагодарила главу государства за то, что он поддерживает спортивную область и продолжает верить в атлетов. Также олимпийская чемпионка акцентировала внимание на том, что спортсмены имеют возможность готовиться к соревнованиям на объектах, оснащенных всем необходимым инвентарем.

Выступая перед другими участниками Олимпийских Игр и Путиным, Марина рассказала свою историю становления. Девушка отметила, что в 2014 году оказалась на распутье. Выбор первой дороги подразумевал отказ от своей мечты, вторая же дорога предвещала борьбу до победного конца. Благодаря поддержке тренеров Голядкина выбрала второй сценарий и ни капли не пожалела, передает Sport24.

Напомним, Олимпиада проходила в период с 23 июля по 8 августа. В медальном зачете сборная нашей страны заняла пятое место.

Ранее Путин на награждении олимпийцев назвал их гордостью страны. 

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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