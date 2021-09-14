Олимпийский чемпион скончался на 67-м году жизни

Не стало Юрия Седых. Двукратному олимпийскому чемпиону в метании молота было 66 лет.

Как уточнили в Всероссийской федерации легкой атлетики, спортсмен скончался от сердечного приступа.

Атлет был действительно легендой советского спорта. Результат, который был установлен на чемпионате Европы 35 лет назад, до сих пор не побит, пишет телеканал "360".

Выступая в составе сборной Советского Союза, Седых стал чемпионом Игр в 1976 и 1980 году. На Олимпиаде-1988 он завоевал серебро. Также атлет стал чемпионом мира в 1991 года, чемпионат Европы он выигрывал трижды.