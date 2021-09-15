Синхронистка взяла в руки российский флаг

На личной странице в "Инстаграм" синхронистка Марина Голядкина, которая ранее представляла сборную Украины, опубликовала снимок с флагом РФ. Спортсменка предположила, что столкнется с критикой в свой адрес.

На провокационном фото Голядкина предстала перед подписчиками в раздельном купальнике ярко-оранжевого цвета. Пловчиха приняла красивую позу и подняла над головой российский триколор. В комментариях Марина сообщила, что отдыхает в Крыму.

"Привет хейтерам", – написала она.

Как бы это удивительно не звучало, в разделе комментариев практически не было негатива. Многие пожелали синхронистке отличного отдыха, а также восхитились ее подтянутой фигурой.

"Хорошего Вам отдыха и ярких впечатлений", "Красивая фотография", "Получайте удовольствие, которого вы заслуживаете!", "Мариночка, просто отдыхай! Мы тобой гордимся", – обратились к Голядкиной поклонники.

Еще одна синхронистка Алла Шишкина поинтересовалась, из-за чего на Марину набрасываются недоброжелатели. Спортсменка ответила, что причиной стало ее предыдущее фото с Владимиром Путиным.

Напомним, 11 сентября глава государства вручил государственные награды олимпийским чемпионам. В числе присутствующих оказалась и Голядкина. В своем микроблоге она призналась, что сильно переживала перед встречей с Владимиром Владимировичем.

По всей видимости, после этого на нее обрушился шквал критики. В итоге Марина была вынуждена ограничить возможность оставлять комментарии.

Голядкина выступала за Украину до 2015 года. Около шести лет назад она получила гражданство РФ.

Ранее стало известно, Марина сказала слова благодарности Путинуза то, что она может выступать за такую великую страну.