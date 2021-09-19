После разоблачения Винер олимпийскую судью сняли с выборов FIG

После разоблачения Винер олимпийскую судью сняли с выборов FIG
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Тренер считает россиянку виновницей проигрыша Авериной на Олимпиаде в Токио

От России на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) выдвигали Наталью Кузьмину – одну из судей на олимпийских выступлениях по многоборью в гимнастике. Тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова ранее заявила, что именно Кузьмина виновата в нечестном судействе на ОИ в Токио. 

Напомним, после проигрыша Дины Авериной израильской спортсменке Линой Ашрам разразился скандал. Сестры даже намеревались навсегда уйти из спорта, а израильтянке пришлось отказаться от участия в ЧМ. Ирина Винер заявляла, что на выставление оценок повлияла Наталья Кузьмина, которая преследовала в проигрыше российских спортсменок собственные цели. По ее словам, так судья собиралась выслужиться перед МФГ (FIG) и продемонстрировать свою "независимость". 

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на тренера российской сборной по художественной гимнастике, Россия сняла кандидатуру Кузьминой перед предстоящими выборами в организации, которые пройдут с 5 по 7 ноября. 

"Замены у нас нет, потому что мы в мае подавали ее кандидатуру, еще до Игр, а она потом на Олимпиаде сотворила такую гадость", – рассказала Винер.

По ее словам, отсутствие кандидатуры от России – лучшая альтернатива тому, кто так поступил с российскими спортсменками. Она отметила, что никто бы не посмел поступить с гимнастками подобным образом, как сделала это Кузьмина.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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