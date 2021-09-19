Тренер не могла просто так оставить произошедшее

Обладательница серебряной медали на Играх 1996 года Яна Батыршина прокомментировала решение Винер-Усмановой отозвать кандидатуру Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Художественная гимнастка уверена, что тренер отечественной сборной все сделала правильно.

Батыршина уверена, что Кузьмина просто струсила, решив не пересматривать оценки сестер Авериных на Олимпийских Играх в Токио. Чемпионка подчеркнула, что представительница России могла бы и не пытаться выслужиться перед МФГ, а сделать все по-честному.

"Конечно, Ирина Александровна не могла это так оставить. Но эта ситуация все равно ничего не изменит. Она просто сделала Кузьминой такую "ответочку",

– заключила Батыршина.

Однако неясно, как такое решение скажется на международном судействе, ведь теперь в комитете не будет представителей РФ. Но, если оценивать произошедшие события, то какая разница, есть он там или нет, ведь даже это не спасло российских художественных гимнасток от несправедливого, по мнению большинства, судейства.

Напомним, что ранее Россия сняла Кузьмину с участия в выборах в FIG. Ее кандидатуру утверждали еще до Олимпиады. Но в Токио представительница РФ, как уверяет Винер-Усманова, "сотворила гадость". Замены у России нет, но такой вариант – лучшая альтернатива, считает глава российской сборной.