Стало известно об "ответочке" Винер на скандал с российскими гимнастками на Олимпиаде

Стало известно об "ответочке" Винер на скандал с российскими гимнастками на Олимпиаде
Ирина Винер-Усманова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Тренер не могла просто так оставить произошедшее

Обладательница серебряной медали на Играх 1996 года Яна Батыршина прокомментировала решение Винер-Усмановой отозвать кандидатуру Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG). Художественная гимнастка уверена, что тренер отечественной сборной все сделала правильно. 

Батыршина уверена, что Кузьмина просто струсила, решив не пересматривать оценки сестер Авериных на Олимпийских Играх в Токио. Чемпионка подчеркнула, что представительница России могла бы и не пытаться выслужиться перед МФГ, а сделать все по-честному.

"Конечно, Ирина Александровна не могла это так оставить. Но эта ситуация все равно ничего не изменит. Она просто сделала Кузьминой такую "ответочку", 

– заключила Батыршина. 

Однако неясно, как такое решение скажется на международном судействе, ведь теперь в комитете не будет представителей РФ. Но, если оценивать произошедшие события, то какая разница, есть он там или нет, ведь даже это не спасло российских художественных гимнасток от несправедливого, по мнению большинства, судейства. 

Напомним, что ранее Россия сняла Кузьмину с участия в выборах в FIG. Ее кандидатуру утверждали еще до Олимпиады. Но в Токио представительница РФ, как уверяет Винер-Усманова, "сотворила гадость". Замены у России нет, но такой вариант – лучшая альтернатива, считает глава российской сборной. 

Источник: "Газета.Ru" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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