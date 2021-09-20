В национальной команде заявили, что деньгами хвастаться неприемлемо

Украинские волейболисты в последние годы набирают популярность в родной стране, показывая достойный результат. После затишья двухлетней давности команде удалось пробиться на чемпионат Европы, где они вошли в топ-8. В этом году команде удалось выйти из группового этапа и, как пишут украинские журналисты, дать серьезный бой россиянам, который заняли второе место на Олимпиаде-2020.

Украинским волейболистам пообещали выплатить 10 миллионов гривен в качестве призовых за выход в 1/4 финала на Евро-2019. Как считает член команды Дмитрий Теременко, выступающий в сборной центральным блокирующим, такая методика некорректна – тем самым Киев еще больше стимулировал россиян на победу.

"Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят", – заявил волейболист.

Теременко напомнил, что российская команда является очень сильным соперником – она стабильно входит в пятерку сильнейших в мире. Однако, уверен спортсмен, украинцам было вполне по силам обыграть российских волейболистов. Из-за текущей политической ситуации встреча имела принципиальное значение, а потому "мотивация зашкаливала".

Политика, продолжил спортсмен, проникает даже в спорт. Дмитрий отказал в интервью российскому телевидению. Спортсмен уверен: что бы он ни произнес, "их СМИ" переиначат его слова на свой лад.

Ранее украинские паралимпиец Игорь Цветов отказался от совместного фото с российскими спортсменами на церемонии награждения в Токио.