Спортсмен перешел в нью-йоркский клуб

Новой партнершей российского фигуриста Григория Смирнова стала американка Эйвонли Нгуен. Пара будет представлять нью-йоркский клуб фигурного катания Skating Club of New York в турнире Challenge Cup, который пройдет в Филадельфии.

Об этом говорится на сайте федерации фигурного катания США.

Напомним, до сентября прошлого года партнершей Смирнова была Анастасия Шпилева. Однако случилось так, что фигуристка подхватила коронавирусную инфекцию. В тот период, когда спортсменка находилась на реабилитации, Григорий понял – находиться в состоянии подвешенности он больше не хочет. Ведь неизвестно, когда девушка вернется в строй после тяжелой болезни.

Смирнов заявил, что будет искать себе новую партнершу. Предательство со стороны коллеги сильно подкосило Анастасию. Она даже подумывала о завершении карьеры, передает Sport24.

В итоге Григорий сдержал свое слово и распрощался со Шпилевой.

Напомним, в 2016 году Григорий и Анастасия завоевали золото на Олимпийских Играх среди юниоров. В копилке пары – победа на юниорских соревнованиях в 2017 году.

Что касается новой партнерши Смирнова, Нгуен, то раньше она выступала за Америку с россиянином Вадимом Колесником. В 2019 году фигуристы заняли второе место в финале Гран-при в Турине среди юниоров.

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