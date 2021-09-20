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Призер Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, который принимал однажды российских спортсменов в преддверии ЧМ-2019.
Российский лидер, вспоминает Дина, тогда приехал в "Лужники" – Аверине довелось пообщаться с президентом тогда уже во второй раз. Глава государства справлялся о здоровье и состоянии атлетов. Дине же он заявил, что стоять шесть минут и ждать от судей своей оценки – несправедливо, когда на это, как правило, затрачивается пара минут.
Аверина обратилась к президенту за автографом – тот оставил подпись на медали. У гимнастки даже хватило смелости попросить у президента выступить с парой слов. Дина начала выступать, столкнувшись с диким стрессом.
"Начинаю произносить речь, и ноги так сильно начали дрожать. Впервые такое. Стою и думаю: "Не упасть бы. Главное – не упасть!". Волнительнее, чем на Олимпиаде. Еле-еле затем дошла и сразу села", – призналась спортсменка.
Сестрам Авериным на приеме президента России после Токио-2020 вручили ключи от автомобилей – Дине подарили BMW X5, а Арине – "тройку". Напомним, Дина Аверина заняла второе место на выступлении по художественной гимнастике, ее сестра заняла четвертую строчку.
Сама Арина призналась, что у нее с сестрой пока что нет водительских прав. Сейчас они работают над этим. Заветный документ спортсменки должны получить после экзамена в конце декабря.
Ранее глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, за что назвала Авериных "мокрыми курицами".
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