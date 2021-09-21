"Честно сказал тренеру": Дзюба отказался играть в российской сборной

"Честно сказал тренеру": Дзюба отказался играть в российской сборной
Артем Дзюба. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмен считает такое решение правильным

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отклонил приглашение в российскую сборную на подготовку к отборочным, которыее пройдут перед Чемпионатом мира – 2022.

20 сентября объявили состав национальной команды в преддверии встреч со Словакией и Словенией – эти матчи должны состояться 8 и 11 октября. Фамилия форварда "Зенита" оказалась в списке из 34 спортсменов. 

Сам Артем рассказал, что с ним уже связался тренер российской сборной Валерий Карпин, однако футболист ответил отказом, объяснив, что не чувствует себя в достаточной форме для того, чтобы внести качественный вклад в игру сборной.

Артем напомнил, что предыдущий сезон у сборной РФ выдался неудачным, несмотря на ожидания и серьезную подготовку. Отсутствие результата повлияло как на физическое, так и эмоциональное состояние нападающего. Спортсменам предстоит провести важнейшие игры, поэтому, считает футболист, занимать чужое место было бы не вполне правильным решением.

"О чем я честно и сказал тренеру", – пояснил Артем.

Форвард выразил надежду, что к концу осени уже выйдет на состояние оптимальной готовности и будет выкладываться по максимуму.

Дзюба также подчеркнул, что не отказывается полностью от игр за российскую команду. Речь идет о конкретной ситуации – осенних квалификационных матчах. Спортсмен мечтает и в будущем выступать за национальную сборную.

Ранее бывший легионер АПЛ Александр Глеб, игравший когда-то за лондонский "Арсенал", раскритиковал выступление российских футболистов на Евро-2020, заявив, что итог можно назвать "мраком". Белорусский полузащитник считает, что никакого футбола россияне не показали, а Артем Дзюба демонстрирует результаты лишь в матчах российской премьер-лиги.

Источник: Матч ТВ
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Дмитрий
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Да этот бестолочь там на хрен и не нужен.
Он умеет только забивать в идеальных условиях, а бороться и прочее, это не его конёк.
Пускай идёт передёргивает где-нибудь в своём бомжатнике, в сборной, ему точно делать нечего.
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