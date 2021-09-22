Сумму назвали недостойной спортсменов, которые заняли первое место

Дзамболат Тедеев, занимающий пост главного тренера сборной РФ по вольной борьбе, высказался о денежном поощрении спортсменов, которые стали золотыми призерами Олимпийских Игр в Токио.

Тедеев отметил, что за первое место в каждом виде спорта атлеты, представляющие Россию, получили 56 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей по нынешнему курсу). Однако, как считает Дзамболат Ильич, этих денег недостаточно.

В пример заслуженный тренер России привел практику, которая действует в Грузии, Азербайджане, Узбекистане и других бывших советских республиках. По его словам, там олимпийским чемпионам платят гораздо больше. Наша страна же в своеобразном рейтинге находится на последнем месте.

"Вот мы видим, их цена какая. Вот это обидно", – заявил Тедеев.

Дзамболат Ильич считает, что успехи спортсменов на Играх должны быть оценены по достоинству. Тренер видит эту ситуацию так: Россия, считающаяся великой спортивной державой, не спешит щедро поощрять победителей и их наставников.

Тедеев добавил – иностранным спортсменам платят по 10 000 долларов ежемесячно (чуть больше 700 тысяч рублей), а российским – всего 130 тысяч рублей. Он задался вопросом, кто принимает подобные решения, передает "Спорт-Экспресс".

Напомним, по завершении Олимпиады золотые призеры Игр получили по четыре миллиона рублей, серебряные – по два с половиной, а бронзовые – 1,7 миллиона.