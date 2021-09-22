"Вот это обидно": в российской сборной по вольной борьбе возмутились выплатами за золото на Олимпиаде

"Вот это обидно": в российской сборной по вольной борьбе возмутились выплатами за золото на Олимпиаде
Дзамболат Тедеев. Кадр youtube.com
Сумму назвали недостойной спортсменов, которые заняли первое место

Дзамболат Тедеев, занимающий пост главного тренера сборной РФ по вольной борьбе, высказался о денежном поощрении спортсменов, которые стали золотыми призерами Олимпийских Игр в Токио.

Тедеев отметил, что за первое место в каждом виде спорта атлеты, представляющие Россию, получили 56 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей по нынешнему курсу). Однако, как считает Дзамболат Ильич, этих денег недостаточно.

В пример заслуженный тренер России привел практику, которая действует в Грузии, Азербайджане, Узбекистане и других бывших советских республиках. По его словам, там олимпийским чемпионам платят гораздо больше. Наша страна же в своеобразном рейтинге находится на последнем месте.

"Вот мы видим, их цена какая. Вот это обидно", – заявил Тедеев.

Дзамболат Ильич считает, что успехи спортсменов на Играх должны быть оценены по достоинству. Тренер видит эту ситуацию так: Россия, считающаяся великой спортивной державой, не спешит щедро поощрять победителей и их наставников.

Тедеев добавил – иностранным спортсменам платят по 10 000 долларов ежемесячно (чуть больше 700 тысяч рублей), а российским – всего 130 тысяч рублей. Он задался вопросом, кто принимает подобные решения, передает "Спорт-Экспресс". 

Напомним, по завершении Олимпиады золотые призеры Игр получили по четыре миллиона рублей, серебряные – по два с половиной, а бронзовые – 1,7 миллиона.

Источник: Спорт-Экспресс ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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