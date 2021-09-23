Лучший игрок столетия находится в хорошей форме

Ставший уже при жизни настоящей легендой бразильский футболист Пеле снова попал в больницу. Однако расшатавшееся здоровье не мешает кумиру миллионов радовать своих фанатов. Недавно в интернет-пространстве появился видеоролик, на котором звезда спорта исполняет зажигательную песню.



Трогательными кадрами поделилась безмерно любящая отца наследница Келли Насименту. Женщина опубликовала видеоролик на своей странице в социальной сети. Пеле спел для своих поклонников гимн футбольного клуба "Сантос". В этой задаче 80-летней звезде спорта помогали гитарист и певица.

Артисты начали напевать до боли знакомый пожилому футболисту мотив и подыгрывать на гитаре. Пеле быстро подхватил родную мелодию гимна клуба, в составе которого забил огромное количество голов.

Во время исполнения песни Эдсон Насименту (настоящее имя знаменитости) сидел на кресле в больничной койке. Пеле активно жестикулировал и старательно пел. Разумеется, трогательное видео заставило расчувствоваться огромную армию фанатов знаменитости. В комментариях под постом с видеороликом люди желают Пеле долгих лет жизни и крепкого здоровья.

В начале сентября лучшему игроку столетия сделали операцию по удалению опухоли толстой кишки. Пеле периодически проводит время в больницах, но не падает духом.

Напомним, в прошлом году не стало культового аргентинского футболиста Диего Марадоны. Звезда спорта скончался в ноябре 2020 года.