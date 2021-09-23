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Ставший уже при жизни настоящей легендой бразильский футболист Пеле снова попал в больницу. Однако расшатавшееся здоровье не мешает кумиру миллионов радовать своих фанатов. Недавно в интернет-пространстве появился видеоролик, на котором звезда спорта исполняет зажигательную песню.
Трогательными кадрами поделилась безмерно любящая отца наследница Келли Насименту. Женщина опубликовала видеоролик на своей странице в социальной сети. Пеле спел для своих поклонников гимн футбольного клуба "Сантос". В этой задаче 80-летней звезде спорта помогали гитарист и певица.
Артисты начали напевать до боли знакомый пожилому футболисту мотив и подыгрывать на гитаре. Пеле быстро подхватил родную мелодию гимна клуба, в составе которого забил огромное количество голов.
Во время исполнения песни Эдсон Насименту (настоящее имя знаменитости) сидел на кресле в больничной койке. Пеле активно жестикулировал и старательно пел. Разумеется, трогательное видео заставило расчувствоваться огромную армию фанатов знаменитости. В комментариях под постом с видеороликом люди желают Пеле долгих лет жизни и крепкого здоровья.
В начале сентября лучшему игроку столетия сделали операцию по удалению опухоли толстой кишки. Пеле периодически проводит время в больницах, но не падает духом.
Напомним, в прошлом году не стало культового аргентинского футболиста Диего Марадоны. Звезда спорта скончался в ноябре 2020 года.
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