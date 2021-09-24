Спортсмен пока никак не отличился на новом месте

Журналист издания Guerin Sportivо Россано Доннини высказал свое мнение об игре Александра Кокорина за итальянский футбольный клуб "Фиорентина". Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Напомним, Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе этого года. До этого Александр выступал за московский "Спартак".

Карьера российского футболиста в итальянском клубе началась не очень удачно. За два прошедших матча – с "Атлантой" и "Интером", он не смог достойно себя показать.

Доннини отметил, что в первом матче Кокорин грубо нарушил правила, за что должен был покинуть поле. А вот в игре против "Интера" спортсмен ни разу не коснулся мяча. Видя все это, даже самые спокойные болельщики начинают выходить из себя и обрушиваться на Александра с критикой. Они "издеваются в соцсетях как над самим Кокориным, так и над руководством клуба".

Итальянский журналист рассказал, что недавно наткнулся на интервью бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера. Общественный деятель заявлял, что российского футболиста нужно выгнать из большого футбола. Причина прежде всего кроется в "темном прошлом" Александра. Здесь имеется в виду история с дракой в кафе и его последующим нахождением в тюрьме.

Представитель СМИ предположил, что "Фиорентина" может разорвать контракт с Кокориным, если он так и не сможет показать хоть какой-то результат. Так что вполне возможно, что через некоторое время Александр вернется на родину и будет выступать за один из российских клубов.