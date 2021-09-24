В ФХР полагают, что он принесет стране победу

Новым тренером российской сборной по хоккею станет Олег Знарок. Об этом, как пишут "Известия", сообщил Владислав Третьяк во время общения с журналистами.

Он отметил, что знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, поэтому может сплотить команду.

"У него есть харизма, он победитель", – приводит его слова телеканал "360".

Тренер возглавлял российскую сборную с 2014 по 2018 года. Под его руководством спортсмены завоевали золото на ЧМ в Минске. Валерий Брагин, который ранее занимал пост главного тренера, станет консультантом Знарка.