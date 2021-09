С британским пилотом команды "Мерседес" Льюисом Хэмилтоном произошел неприятный инцидент. Автогонщик случайно наехал на механика из своей команды.

Все произошло во время второй сессии свободных заездов на Гран-при в Сочи. Видео на своей странице в "Твиттер" опубликовали представители Формулы 1.

На записи видно, как Хэмилтон заехал в бокс на скорости. Перед ним стоял мужчина с домкратом в руках. Льюис не успел вовремя затормозить и сбил механика с ног. Тот рухнул на землю, но практически сразу поднялся. К "пострадавшему" подбежали другие сотрудники, но он жестом показал, что ничего страшного не произошло.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8