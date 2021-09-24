К счастью, обошлось без травм

С британским пилотом команды "Мерседес" Льюисом Хэмилтоном произошел неприятный инцидент. Автогонщик случайно наехал на механика из своей команды.

Все произошло во время второй сессии свободных заездов на Гран-при в Сочи. Видео на своей странице в "Твиттер" опубликовали представители Формулы 1.

На записи видно, как Хэмилтон заехал в бокс на скорости. Перед ним стоял мужчина с домкратом в руках. Льюис не успел вовремя затормозить и сбил механика с ног. Тот рухнул на землю, но практически сразу поднялся. К "пострадавшему" подбежали другие сотрудники, но он жестом показал, что ничего страшного не произошло.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8 — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

По громкой связи 36-летний пилот поинтересовался, все ли в порядке с мужчиной. Ему ответили, что да, поскольку был поднят вверх большой палец.

Британец позже объяснил, из-за чего произошел данный инцидент. Оказалось, что автогонщик зажал кнопку баланса тормозов.

В Формуле 1 подтвердили, что механик не получил никаких травм.

В соревнованиях Льюис занял второе место. Его обогнал финский автогонщик Валттери Боттас.

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира Формулы-1. В его копилке – победы в турнирах 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов.

