Британский автогонщик наехал на человека в Сочи - видео

Британский автогонщик наехал на человека в Сочи - видео
Фото: Xavi Bonilla / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
К счастью, обошлось без травм

С британским пилотом команды "Мерседес" Льюисом Хэмилтоном произошел неприятный инцидент. Автогонщик случайно наехал на механика из своей команды.

Все произошло во время второй сессии свободных заездов на Гран-при в Сочи. Видео на своей странице в "Твиттер" опубликовали представители Формулы 1.

На записи видно, как Хэмилтон заехал в бокс на скорости. Перед ним стоял мужчина с домкратом в руках. Льюис не успел вовремя затормозить и сбил механика с ног. Тот рухнул на землю, но практически сразу поднялся. К "пострадавшему" подбежали другие сотрудники, но он жестом показал, что ничего страшного не произошло.

По громкой связи 36-летний пилот поинтересовался, все ли в порядке с мужчиной. Ему ответили, что да, поскольку был поднят вверх большой палец.

Британец позже объяснил, из-за чего произошел данный инцидент. Оказалось, что автогонщик зажал кнопку баланса тормозов.

В Формуле 1 подтвердили, что механик не получил никаких травм.

В соревнованиях Льюис занял второе место. Его обогнал финский автогонщик Валттери Боттас. 

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира Формулы-1. В его копилке – победы в турнирах 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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