Застала в неловкой ситуации: почему Уильямс возненавидела Шарапову

Застала в неловкой ситуации: почему Уильямс возненавидела Шарапову
Мария Шарапова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Спортсменке довелось стать свидетельницей чужого горя

Бывшая первая ракетка мира, известная теннисистка Мария Шарапова рассказала о своих отношениях с 23-кратной американской победительнице турниров "Большого шлема" Сереной Уильямс, с которой ей довелось встретиться на Уимблдоне еще в 2004 году.

Россиянка рассказала, что обыграла тогда Серену в семнадцатилетнем возрасте со счетом 6:1 и 6:4. Ей случайно довелось стать свидетельницей горя соперницы после финала.

Так, Мария зашла в раздевалку и услышала, как рыдала американская теннисистка – разочарование от проигрыша было настолько велико, что Серена фактически "вопила". Шарапова, не желая вмешиваться в личную трагедию, поспешила прочь.

По мнению российской теннисистки, конкурентка явно поняла, что победительнице довелось услышать ее плач.

"Думаю, что она ненавидела меня за то, что я увидела ее в такой неподходящий момент", – заявила россиянка.

Как отмечает источник, Марии Шараповой довелось провести 23 игры против американки. Двадцать из них завершились в пользу последней. А в 2020 году Шарапова объявила о своем уходе из профессионального тенниса. Одной из ее побед над Уильямс стал финал Уимблдона, в котором Шарапова переиграла соперницу после двух проигрышей. 

Мария назвала одной из причин своего ухода из большого тенниса постоянные травмы, из-за которых у нее возникли сложности с хорошей формой. Спортсменка не могла уделять себе должного внимания из-за крайне тяжелого графика. Теперь же звезда намерена побороться за титулы в "другом типе местности", так как посвятила 28 лет жизни теннису.

Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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