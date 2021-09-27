У вернувшегося к тренерской работе заслуженного мастера теперь хватит работы, уверен форвард команды

Капитан столичного "Динамо" Вадим Шипачев отреагировал на смену руководства национальной сборной РФ по хоккею, которую теперь возглавит Олег Знарок. Центральный форвард считает, что такое решение положительным образом отразится на уровне подготовки команды.

Спортсмен указал, что заслуженный тренер России Знарок является победителем Олимпиады и чемпионата мира. Мастеру спорта СССР остается только пожелать удачи на новой должности.

"У нас хорошие отношения, я ему написал и поздравил с этим событием. Работы у него теперь предостаточно, после отдыха вдоволь насмотрится хоккея", – сообщил Шипачев.

Сам капитан "динамовцев" признался, что всегда с радостью в сердце ездит в сборную. Вскоре после начала турниров тренерский штаб уже определится с новым составом национальной команды. Сейчас же Шипачев сконцентрирован на игре в московском "Динамо".

Форвард оценил текущую ситуацию в сборной, прокомментировав перспективы возвращения на лед одного из ведущих российских нападающих Евгения Малкина, который получил серьезную травму. По мнению капитана "Динамо", спортсмен успеет пройти восстановительный курс и прийти в себя, чтобы вернуться в игру к сроку. В целом же, уверен Вадим, у России довольно много сильных и талантливых центральных нападающих.

Напомним, в минувшую пятницу глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк объявил о назначении Знарка главным тренером сборной России. Он руководил национальной сборной в период с 2014 по 2018 годы. За это время команда смогла взять золото на Чемпионате мира в Минске.