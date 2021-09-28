В ФХР сообщили, что руководство национальной командой возьмет на себя другой человек

Экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером российской сборной по хоккею Алексея Жамнова. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Федерации хоккея России.

В ФХР указали, что решили созвать экспертный совет, исходя из важности предстоящей Олимпиады в Пекине. В состав вошли авторитеты хоккея, которые должны были согласовать кандидатуру главного тренера российской сборной на заседании, которое состоялось 27 сентября.

Так, после обсуждения большинство выступило за кандидатуру Алексея Жамнова. Глава федерации Владислав Третьяк сообщил, что Олег Знарок, которого назвали ранее тренером сборной, вместе с Валерием Брагиным войдут в тренерский штаб в роли консультантов команды.

Сам Жамнов уже прокомментировал новость о своем назначении, заявив, что отдает себе отчет в уровне ответственности на позиции главного тренера сборной. Генеральный менеджер московского "Спартака" сообщил, что взвесил все плюсы и минусы перед принятием решения. Однако, считает он, подобный шанс выпадает лишь раз в жизни.

"Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна – это не участие, а только победа", – высказался Жамнов.

Заслуженный хоккеист добавил, что в октябре представит список кандидатов в тренерский штаб. С 12 октября сборная приступит к полноценной подготовке к Олимпиаде.

Напомним, несколькими днями ранее Третьяк заявил во время общения с журналистами, что тренером сборной России по хоккею станет Олег Знарок. Президент ФХР указал, что прославленный спортсмен обладает авторитетом в НХЛ и может сплотить вокруг себя команду.