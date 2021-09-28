Спортсмен нормально относится к России и спокойно ездит в Крым

Украинский боксер Александр Усик высказался о сложившейся в Незалежной тенденции критиковать тех спортсменов, кто сделал совместные фото с атлетами из России. Его слова приводит РИА "Новости".

Напомним, вся эта история началась с Олимпийских Игр в Токио. По завершении соревнований украинка Ярослава Магучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене. Когда снимок появился в Сети, жители Украины буквально затравили свою соотечественницу. Они обвинили спортсменку в том, что она посмела как-то контактировать с представительницей вражеского государства. Дошло даже до того, что Ярославу вызывали на разговор в Министерство обороны Незалежной.

Произошедшее шокировало не только простых людей, но и самих спортсменов. Так, на пресс-конференции Усик выразил свое мнение о тех, кто устроил травлю атлетов.

"Немножко больные, что тут сделать", – заявил Александр.

Абсолютный чемпион мира по боксу считает, что причина подобного поведения кроется в желании обратить на себя внимание и оказаться на слуху.

Усик заявил, что в ближайшее время собирается поехать домой – в Крым – он родился в Симферополе. Спортсмен, который 26 сентября победил выходца из Великобритании Энтони Джошуа в поединке в супертяжелом весе, отметил, что хочет привезти чемпионские пояса на родину. В планах у Александра – навестить родных, друзей, а также своего тренера.

Ранее стало известно о том, что украинских политиков взбесила победа Усика над Джошуа.