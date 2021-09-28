"Немножко больные": Усик высказался о травле соотечественников из-за фото с россиянами

"Немножко больные": Усик высказался о травле соотечественников из-за фото с россиянами
Александр Усик. Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Спортсмен нормально относится к России и спокойно ездит в Крым

Украинский боксер Александр Усик высказался о сложившейся в Незалежной тенденции критиковать тех спортсменов, кто сделал совместные фото с атлетами из России. Его слова приводит РИА "Новости".

Напомним, вся эта история началась с Олимпийских Игр в Токио. По завершении соревнований украинка Ярослава Магучих, специализирующаяся на прыжках в высоту, сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене. Когда снимок появился в Сети, жители Украины буквально затравили свою соотечественницу. Они обвинили спортсменку в том, что она посмела как-то контактировать с представительницей вражеского государства. Дошло даже до того, что Ярославу вызывали на разговор в Министерство обороны Незалежной.

Произошедшее шокировало не только простых людей, но и самих спортсменов. Так, на пресс-конференции Усик выразил свое мнение о тех, кто устроил травлю атлетов.

"Немножко больные, что тут сделать", – заявил Александр.

Абсолютный чемпион мира по боксу считает, что причина подобного поведения кроется в желании обратить на себя внимание и оказаться на слуху.

Усик заявил, что в ближайшее время собирается поехать домой – в Крым – он родился в Симферополе. Спортсмен, который 26 сентября победил выходца из Великобритании Энтони Джошуа в поединке в супертяжелом весе, отметил, что хочет привезти чемпионские пояса на родину. В планах у Александра – навестить родных, друзей, а также своего тренера. 

Ранее стало известно о том, что украинских политиков взбесила победа Усика над Джошуа. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость311736
Пожаловаться Ответить
Усик - красавчик!
Настоящий Одессит
Пожаловаться Ответить
Не немножко, а на всю голову)
1
новости партнеров

США пообещали наказать Турцию в случае новой сделки с Россией

В Вашингтоне напомнили, чем грозит сотрудничество с Москвой

В Киеве объяснили отказ Путина встречаться с Зеленским действиями Лукашенко

На белорусского президента возложили ответственность за срыв минских договоренностей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей