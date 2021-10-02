В поисках новой работы: Черчесов подумывает уехать из России

В поисках новой работы: Черчесов подумывает уехать из России
Станислав Черчесов. Фото:Maksim Konstantinov/Global Look Press/http/globallookpress.com/
Оставшийся не у дел тренер открыт новым предложениям

Отставка прославленного спортсмена Станислава Черчесова с поста главного тренера российской сборной по футболу стала очень громким событием. Эксперт лишился престижной и прибыльной должности еще летом, однако пока так и не определился с новым местом работы. Сейчас Черчесов размышляет о возможности возглавить турецких футболистов.

Спортивному деятелю весьма симпатична перспектива стать главным тренером национальной команды турецкого государства. Профессионал своего дела подчеркнул, что данный вариант появился в его голове неслучайно. Недавно Черчесов переговорил с человеком, представляющим интересы Турецкой федерации футбола. Итоги разговора позволили Станиславу предположить, что высокий пост может достаться именно ему.

Черчесов подчеркнул, что турки сами на него вышли. Они были приятно удивлены осведомленностью футбольного тренера по поводу турецких футболистов. Впрочем, в беседе с журналистом польской передачи Hejt Park Станислав отметил, что отлично разбирается в футболистах многих стран, так как это является частью его профессиональной деятельности.

В каком именно государстве известный спортивный деятель найдет себе работу, пока непонятно. Черчесов рассказал, что ему уже предлагали потрудиться на благо Китайской Народной Республики и Саудовской Аравии, однако он отказался.

Напомним, решение об отставке главного тренера было принято руководителем Российского футбольного Союза Александром Дюковым. Впрочем, он подчеркивал, что Черчесов полностью согласился с таким решением.

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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