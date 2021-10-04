На родине спортсменку предупредили, что ее карьера закончится

Бывшая фигуристка из России Екатерина Куракова рассказала о реакции общественности на новость о том, что она сменила гражданство. Своими воспоминаниями спортсменка поделилась в интервью порталу Onet.

В 2018 году Куракова начала выступать за сборную Польши. По словам Екатерины, не всех спортсменов из Республики обрадовало появление на горизонте россиянки.

"Некоторые косо смотрели на девушку из России, возможно, размышляя, чем обернется мое появление", – отметила фигуристка.

Однако не все польские атлеты негативно восприняли новость о присоединении к их "лагерю" Кураковой. Екатерина добавила, что в самые сложные моменты ее поддерживали Наталья Калишек и Максим Сподырев – фигуристы из Польши, выступающие в танцах на льду. Именно благодаря им бывшая российская фигуристка не опустила руки и шла до конца к своим целям.

Куракова высказалась о том, как на ее решение сменить гражданство отреагировали в России. Сначала спортсменку не хотели отпускать в Польшу. В Федерации фигурного катания понимали, что Екатерина может стать сильной соперницей для фигуристок, выступающих за РФ.

Однако, несмотря на все уговоры, фигуристка все-таки оформила вид на жительство в Польше. После данного шага повлиять на ее решение уже не было возможности.

Также Екатерина объяснила, почему захотела уехать из России. Несколько лет назад Куракову предупредили – ее карьера скорее всего закончится. Приглашать девушку на крупные соревнования больше не планировали. Именно по этой причине спортсменка решила сменить гражданство и отправиться покорять Республику.