После провала гимнасток на Олимпиаде у Кабаевой появилась новая работа

После провала гимнасток на Олимпиаде у Кабаевой появилась новая работа
Алина Кабаева. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Олимпийская чемпионка организует собственный турнир

Российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что Алина Кабаева нашла новую работу.

В декабре этого года Кабаева проведет экспериментальный международный турнир, в котором примут участие десять сборных, выступивших на летних Олимпийских Играх. Напомним, соревнования в Токио прошли в период с 23 июля по 8 августа.

По словам Винер-Усмановой, турнир состоится 17-18 декабря, передает РИА "Новости".

"Он [турнир] пройдет по правилам 2004-2005 годов: четыре снаряда плюс скакалка", – отметила Ирина Александровна.

По завершении Олимпиады и проигрыша российских гимнасток Кабаева резко высказалась о судействе на Играх. Речь идет прежде всего о Дине Авериной, завоевавшей серебряную медаль.

Напомним, тогда первое место досталось представительнице Израиля Линой Ашрам. Многие назвали ее победу незаслуженной. Дело в том, что во время своего выступления Ашрам потеряла предмет. Аверина же, как посчитала общественность, выступила без серьезных ошибок. В СМИ заговорили о том, что Дину попросту засудили. Такое же мнение высказала и Кабаева.

Теперь же Алина планирует организовать максимально честные соревнования. Олимпийская чемпионка будет внимательно следить за ходом турнира.

Пока что не уточняется, сборные каких именно стран будут участвовать в состязаниях.

Ранее стало известно о том, что Кабаева поссорилась с Ляйсан Утяшевой из-за ее слов о заслуженной победе Ашрам. Ссору двух гимнасток прокомментировал журналист Отар Кушанашвили. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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