Незадолго до Олимпиады-2020 в Израиле произошел инцидент с гимнастками Авериными

Незадолго до Олимпиады-2020 в Израиле произошел инцидент с гимнастками Авериными
Фото: Kohei, MARUYAMA/ AFLO/ www.globallookpress.com
Спортсменок не пустили в страну

Перед ОИ в Токио в Израиле проводили Гран-при среди "художниц", однако, как рассказала тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова, наших спортсменок там попросту не захотели видеть.

Она рассказала изданию "Спорт-экспресс", что сестры Аверины не пропускают никаких соревнований. Они собирались посетить конкурс в Израиле, однако им отказали, поскольку на тот момент Россия находилась в "красной зоне" по коронавирусу. 

Представители российских спортсменок ежедневно делали запросы к израильской стороне с просьбами решить эту проблему, однако ничего сделать не удалось. Винер отметила, что Япония по каким-то причинам российских спортсменов пустила, несмотря на "красную зону". А вот в Израиле, судя по всему, не захотели их видеть.

По словам тренера, Гран-при судили те же судьи, что и Олимпийские игры. 

После скандала с российскими спортсменками на ОИ тренерский штаб решил провести собственные соревнования по художественной гимнастике по правилам 15-летней давности. Организацией займется Алина Кабаева. 

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость317381
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Гость315177
А что мешало сёстрам в любой стране ЕС привиться Pfizer или Moderna? В Израиль в таком случае пустили бы без проблем.
Линой Ашрам по любому лучшая из лучших !
Гость317381
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Гость315177
А что мешало сёстрам в любой стране ЕС привиться Pfizer или Moderna? В Израиль в таком случае пустили бы без проблем.
Им скрепы не позволяют. а еще они откровенно слабо выступают по сравнению с нашей Леной.
скорее сами не поехали. обосрались бы полюбому.
на олимпиаде надеялись на жену успанова но не прокатило.
Гость315177
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А что мешало сёстрам в любой стране ЕС привиться Pfizer или Moderna? В Израиль в таком случае пустили бы без проблем.
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