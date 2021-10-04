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Перед ОИ в Токио в Израиле проводили Гран-при среди "художниц", однако, как рассказала тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова, наших спортсменок там попросту не захотели видеть.
Она рассказала изданию "Спорт-экспресс", что сестры Аверины не пропускают никаких соревнований. Они собирались посетить конкурс в Израиле, однако им отказали, поскольку на тот момент Россия находилась в "красной зоне" по коронавирусу.
Представители российских спортсменок ежедневно делали запросы к израильской стороне с просьбами решить эту проблему, однако ничего сделать не удалось. Винер отметила, что Япония по каким-то причинам российских спортсменов пустила, несмотря на "красную зону". А вот в Израиле, судя по всему, не захотели их видеть.
По словам тренера, Гран-при судили те же судьи, что и Олимпийские игры.
После скандала с российскими спортсменками на ОИ тренерский штаб решил провести собственные соревнования по художественной гимнастике по правилам 15-летней давности. Организацией займется Алина Кабаева.
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