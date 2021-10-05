Знаменитость настроена добиться справедливости

Скандальная история, которая произошла во время Олимпийских игр в Токио с нашими гимнастками, до сих пор не улеглась. Многие убеждены, что россиянок засудили. На защиту спортсменок решила встать знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева.



Именитая спортсменка написала письмо на имя руководителя Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. В своей жалобе знаменитая россиянка объявила: она убеждена, что судьи допустили грубую ошибку, оценивая достижения нашей гимнастки.

Опытная спортсменка посекундно проанализировала выступления соперниц-конкурсанток. Кабаева подсчитала, какие результаты состязания были бы, если бы судьи действовали честно и беспристрастно. Алина объявила, что наша Дина Аверина должна была получить 24,000 баллов, а израильтянка Лина Ашрам всего 23,300 баллов.

При этом, как известно, золото ушло в руки спортсменки из Израиля. Кабаева не готова мириться с таким положением дел. Она считает необходимым провести расследование ситуации. По мнению знаменитости, единственным правильным решением будет обнародовать подробные данные о судействе. Информация должна быть доступна публике и обсуждена.

К слову, недавно стало известно, что накануне Олимпиады в Израиле произошел инцидент с гимнастками Авериными. Спортсменок отказались пускать в страну.