Кабаева потребовала от международной федерации пересмотреть итоги Олимпиады-2020

Кабаева потребовала от международной федерации пересмотреть итоги Олимпиады-2020
Алина Кабаева. Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/www.globallookpress.com
Знаменитость настроена добиться справедливости

Скандальная история, которая произошла во время Олимпийских игр в Токио с нашими гимнастками, до сих пор не улеглась. Многие убеждены, что россиянок засудили. На защиту спортсменок решила встать знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева.

Именитая спортсменка написала письмо на имя руководителя Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ. В своей жалобе знаменитая россиянка объявила: она убеждена, что судьи допустили грубую ошибку, оценивая достижения нашей гимнастки.

Опытная спортсменка посекундно проанализировала выступления соперниц-конкурсанток. Кабаева подсчитала, какие результаты состязания были бы, если бы судьи действовали честно и беспристрастно. Алина объявила, что наша Дина Аверина должна была получить 24,000 баллов, а израильтянка Лина Ашрам всего 23,300 баллов.

При этом, как известно, золото ушло в руки спортсменки из Израиля. Кабаева не готова мириться с таким положением дел. Она считает необходимым провести расследование ситуации. По мнению знаменитости, единственным правильным решением будет обнародовать подробные данные о судействе. Информация должна быть доступна публике и обсуждена.

К слову, недавно стало известно, что накануне Олимпиады в Израиле произошел инцидент с гимнастками Авериными. Спортсменок отказались пускать в страну.

Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Grumbler
Пожаловаться Ответить
У старика Кабаева заразилась все требовать?
М
Пожаловаться Ответить
обращение не поможет в русофобии но поднимать такие вопросы необходимо
алина молорик но и чиновники обязаны оспаривать такое судейство

а кастрюльке посоветую своего золотого олимпийца облизать как вы привыкли и умеете,чтоп негр блестел как доллар
Гость318312
Пожаловаться Ответить
Отправьте ее в космос. И старика Кабаева с ней заодно.
1
новости партнеров

Встали на защиту России: в бундестаге объяснили высокие цены на газ в Европе

Виной всему политика Германии

Чем Эрдоган пытался подкупить Путина: в Турции обсуждают итоги встречи в Сочи

Анкара всеми способами пытается отстоять хоть часть своих интересов в Сирии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1887 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей