Организация сослалась на решение Генассамблеи ООН

Пресс-служба европейского футбольного союза распространила заявление, в котором дала ответ, почему Крым – субъект Российской Федерации – был отнесен к украинской территории. Соответствующую карту показали на презентации Евро-2024. В УЕФА оправдали свои действия резолюцией ООН №68/262.

В документе, принятом Генассамблеей ООН, в частности, говорится, что Крым является территорией Украины. Данная резолюция якобы одобрена государствами, состоящими в УЕФА.

Меж тем, как сообщает портал телеканал "360", позиция УЕФА по Крыму в Совете Федерации назвали покушением на целостность России. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.