Спортсмену не понравилось, как с ним поступили на Родине

Семь лет назад уроженец Дагестана Магомедмурад Гаджиев покинул родную страну и перебрался в Польшу. Сегодня молодой человек является чемпионом мира по вольной борьбе. Спортсмен наконец-то откровенно рассказал, почему решил сменить место постоянного проживания.



Выяснилось, что дагестанца обидели российские болельщики. В какой-то момент результаты профессионального борца упали, и тогда, по словам задетого за живое спортсмена, Россия "перестала в него верить". А вот поляки, напротив, поддерживали Гаджиева, несмотря ни на что.

Польский спортсмен российского происхождения похвастался, что получает огромное количество восторженных сообщений от европейских болельщиков.

"Польша дала мне шанс, поверила в меня", – вещает звезда вольной борьбы.

Гаджиев также отметил, что в виде спорта, которому он посвятил свою жизнь, царит огромная конкуренция. Любой неверный шаг может обнулить все достижения борца. Дагестанец также добавил, что вся семья поддержала его решение. Дошло до того, что родственники стали искренне болеть за поляков и в других видах спорта.

Напомним, на чемпионате мира текущего года 33-летний Гаджиев взял золото в весовой категории до 70 килограммов.

Тем временем, поляки продолжают придерживаться русофобской политики. Недавно Варшава потребовала от Евросоюза начать расследование против нашего "Газпрома".