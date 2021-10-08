Российская гимнастка тремя словами описала Винер-Усманову

Российская гимнастка тремя словами описала Винер-Усманову
Ирина Винер-Усманова. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Спортсменка указала на непростой характер тренера

Семикратная чемпионка мира Анастасия Максимова поделилась своим мнением о тренере по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой. Слова гимнастки приводит издание "Спорт-Экспресс".

По словам Максимовой, Винер-Усманова отличается строгостью, властностью и требовательностью. В глазах учеников Ирина Александровна выглядит как настоящая "железная леди".

"Но она и себе поблажек не дает. Все на личном примере!" – отметила Анастасия.

Заслуженный мастер спорта России рассказала, что на сборах она с трудом вставала с кровати в шесть утра. А в это время тренер уже занималась плаванием.

Максимова вспомнила и про сборы, которые проводились в Хорватии. По завершении тренировок Ирина Александровна заставляла всех гимнасток ходить босыми ногами по камням.

Когда Винер-Усманова и ее ученицы были в Новогорске, то в свободное время все дружно ходили по траве. Таким образом тренер по художественной гимнастике закаляла молодых девушек и вырабатывала в них силу воли.

Анастасия отметила – Ирина Александровна не раз в шутку говорила, что могла бы общаться с гимнастками по видеосвязи, а сама в это время отдыхала бы на Мальдивах. Но подобный вариант ее не устраивает. Винер-Усманова всегда разделяет со своими ученицами все сложности тренировочного процесса.

Максимова периодически задается вопросом – отдыхает ли когда-нибудь ее педагог.

Напомним, на Олимпиаде-2016, которая прошла в Рио-де-Жанейро, Анастасия вместе с четырьмя другими гимнастками завоевала золотую медаль в групповых упражнениях. На Олимпийских Играх в Токио Максимова стала серебряным призером. 

Источник: Спорт-Экспресс ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
игорь
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забыла только пояснить А почему она такая
а потому что любит быть рабовладельцем и командовать девочками)
а кто не любит
замечено - чем больше ты НЕ РАБОТАЕШЬ тем становишься больше злее на работающих Властнее)
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