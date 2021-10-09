Матч оказался крайне неудачным для словаков

Накануне, 8 октября, Россия сыграла со Словакией в рамках отборочного матча на ЧМ-2022. Игра прошла в Казани. Словаки проиграли со счетом 1:0. Однако мяч в ворота забил совсем не российский игрок.

Словацкий защитник Милан Шкриньяр подбросил мяч в собственные вороты на 24-й минуте. Вратарь же не смог его удержать от попадания в сетку.

Позже в УЕФА поделились небольшим роликом с пораженным Шкриньяром, пошутив, что он владел мячом большую часть времени во время игры, но победить так и не смог.

Защитник Словакии признался, что зря тянулся за мячом, когда падал. Однако счел, что проблема автогола в недостатке коммуникации в команде.

Сейчас сборная РФ на втором месте в своей группе с 16 очками. Лидер – Хорватия. Теперь 11 октября россияне будут играть со словенцами.