Футболистов "Локомотива" возглавит эксперт из Германии

Команда определилась с главным тренером

Руководство столичного футбольного клуба "Локомотив" выбрало нового специалиста на высокий пост главного тренера команды. Теперь тренировать наших спортсменов будет немец Маркус Гисдолем.

Информация размещена на официальной странице футбольной команды в социальной сети "Фейсбук".

Сообщается, что руководство ФК уже договорилось с экспертом из Германии, и вскоре он приступит к своим обязанностям.

Гисдолем долгое время блистал на поле в качестве успешного игрока ряда немецких команд. В 25 лет он решил заняться тренерской деятельностью, в чем серьезно преуспел.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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