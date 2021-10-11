Незалежный считает, что у нас проблемы с игроками

Журналист с Украины Артем Франков решил поделиться своим мнением по поводу качества игры российских футболистов. Иностранный эксперт скептически оценивает успехи нашей сборной.



На матче, который состоялся в пятницу, 8 октября, российская сборная одержала победу над соперниками из Словакии со счетом 1:0. Франков убежден, что это весьма скромное достижение, которое говорит о низком качестве игры наших футболистов, выступающих под руководством главного тренера Валерия Карпина.

На этом фоне, по мнению украинского журналиста, прогнозы на будущий матч весьма неутешительны. Вскоре российская команда сразится на футбольном поле с соперниками из Словении. Франков убежден, что россияне не смогут продемонстрировать хорошие результаты на этой игре.

Украинец не исключает, что наши футболисты одолеют противника. Однако, если такое случится, то большой заслуги национальной команды в этом не будет. Франков подчеркивает, что россияне могут разгромить Словению только за счет слабости футболистов из этой страны.

"Предыдущий матч показал, что россияне далеки от игры в футбол", – передает рассуждения журналиста тематическое издание "Спорт-экспресс".

Напомним, наши спортсмены сразятся с футболистами из Словении 11 октября в 21:45 по московскому времени.

К слову, недавно бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заикнулся, что не против уехать из России.