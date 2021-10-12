Один из фанатов получил серьезные травмы

На болельщиков сборной России по футболу, которые приехали в словенский город Марибор на матч, напали местные жители. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в понедельник, 11 октября, сборная России одержала победу над сборной Словении. Наши футболисты выиграли со счетом 2:1.

Мужчина по имени Роман рассказал, как по завершении игры на него и еще четверых болельщиков напали словенские фанаты. Любители футбола из РФ решили пешком дойти до своего отеля. Примечательно, что никакой российской символики у них не было.

В какой-то момент россияне почувствовали удары со спины. Мужчин повалили на землю, после чего начали избивать.

"Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу", – отметил Роман.

Болельщик из России получил травмы различной степени тяжести. Врачи зафиксировали у него перелом. Фанату требовалось хирургическое вмешательство, однако он отказался от операции, так как не хотел пропустить свой рейс.

Один из россиян, участвующий в потасовке, на личной странице в "Твиттер" опубликовал несколько кадров. На первом фото видно, как мужчина с перебинтованной головой сидит на асфальте. Два других снимка сделаны уже в местном медицинском учреждении.

Интернет-пользователь уточнил, что они обратились за помощью в Медицинский центр Мариборского университета, передает телеканал "360".