На российских футбольных болельщиков напали в Словении

На российских футбольных болельщиков напали в Словении
Фото: Peng Lijun/XinHua/www.globallookpress.com
Один из фанатов получил серьезные травмы

На болельщиков сборной России по футболу, которые приехали в словенский город Марибор на матч, напали местные жители. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в понедельник, 11 октября, сборная России одержала победу над сборной Словении. Наши футболисты выиграли со счетом 2:1.

Мужчина по имени Роман рассказал, как по завершении игры на него и еще четверых болельщиков напали словенские фанаты. Любители футбола из РФ решили пешком дойти до своего отеля. Примечательно, что никакой российской символики у них не было.

В какой-то момент россияне почувствовали удары со спины. Мужчин повалили на землю, после чего начали избивать.

"Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу", – отметил Роман.

Болельщик из России получил травмы различной степени тяжести. Врачи зафиксировали у него перелом. Фанату требовалось хирургическое вмешательство, однако он отказался от операции, так как не хотел пропустить свой рейс. 

Один из россиян, участвующий в потасовке, на личной странице в "Твиттер" опубликовал несколько кадров. На первом фото видно, как мужчина с перебинтованной головой сидит на асфальте. Два других снимка сделаны уже в местном медицинском учреждении.

Интернет-пользователь уточнил, что они обратились за помощью в Медицинский центр Мариборского университета, передает телеканал "360"

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость317381
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Братья славяне как вас любят то а ? :)
опять русофобия да ?
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