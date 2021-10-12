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На болельщиков сборной России по футболу, которые приехали в словенский город Марибор на матч, напали местные жители. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, в понедельник, 11 октября, сборная России одержала победу над сборной Словении. Наши футболисты выиграли со счетом 2:1.
Мужчина по имени Роман рассказал, как по завершении игры на него и еще четверых болельщиков напали словенские фанаты. Любители футбола из РФ решили пешком дойти до своего отеля. Примечательно, что никакой российской символики у них не было.
В какой-то момент россияне почувствовали удары со спины. Мужчин повалили на землю, после чего начали избивать.
"Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу", – отметил Роман.
Болельщик из России получил травмы различной степени тяжести. Врачи зафиксировали у него перелом. Фанату требовалось хирургическое вмешательство, однако он отказался от операции, так как не хотел пропустить свой рейс.
Один из россиян, участвующий в потасовке, на личной странице в "Твиттер" опубликовал несколько кадров. На первом фото видно, как мужчина с перебинтованной головой сидит на асфальте. Два других снимка сделаны уже в местном медицинском учреждении.
Интернет-пользователь уточнил, что они обратились за помощью в Медицинский центр Мариборского университета, передает телеканал "360".
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами
По словам эксперта, наблюдается тенденция к дальнейшему сокращению населения
опять русофобия да ?