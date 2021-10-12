Биатлонистки лишились серебра в женской эстафете

Допинговый скандал набирает обороты. Так, Международный союз биатлонистов подтвердил дисквалификацию результатов Ольги Зайцевой на зимних Играх в Сочи. В результате этого отечественная сборная лишилась серебряной медали в женской эстафете.

IBU при этом сослался на решение Международного олимпийского комитета, который в 2017 году объявил о пожизненной дисквалификации российских биатлонисток, замешанных в допинговом скандале. Речь идет об Ольге Зайцевой, Ольге Вилухиной и Яне Романовой. Комитет при этом основывался на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Примечательно, что напарниц Зайцевой арбитраж оправдал. Апелляция Ольги была удовлетворена лишь частично. С биатлонистки был снят пожизненных запрет на участие в Олимпиаде. Так или иначе, карьеру спортсменка завершила почти сразу после Игр в Сочи – в 2015 году.

После аннулирования победителем гонки стала сборная Украины, на второе место переместилась Норвегия, бронзы удостоилась команда Чехии.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда сборную России лишают медалей из-за использования допинга. Не исключено, что впереди отечественных спортсменов ждут и другие лишения наград. В частности, в скором времени будет вынесено решение по золоту в мужской биатлонной эстафете.

Если россиян лишат медалей, тогда в медальном зачете РФ переместится с первого места на третье.

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