Президент организации считает подобное решение возмутительным

Президент Союза смешанных единоборств (ММА) РФ Радмир Габдуллин высказался по поводу того, что Украина запретила российским бойцам участвовать в чемпионате Европы.

Напомним, соревнования пройдут в Киеве с 5 по 9 ноября. Примечательно, что Глобальная ассоциация ММА (GAMMA) согласилась с требованиями украинской стороны закрыть въезд для россиян.

По словам Габдуллина, Глобальная ассоциация ММА является непризнанной организацией в нашей стране. Он добавил, что министерство спорта Российской Федерации считает легитимным только Союз ММА России, так как у него есть государственная аккредитация.

Радмир заявил, что официальный ЧЕ по смешанным единоборствам прошел в период с 16 по 20 августа 2021 года в Казани. Соревнования организовывали Международная федерация MMA (IMMAF), Союз ММА России и Министерство спорта РФ совместно со спортивными ведомствами Татарстана.

Габдуллин считает, что все остальные состязания являются неправомочными, передает "Спорт-Экспресс".

"На самом деле для меня это вопиющий случай", – возмутился он.

Решение украинской стороны и GAMMA глава Союза ММА РФ считает возмутительным. Ведь это задевает интересы не только российских бойцов, но и тех, кто собирался присутствовать на соревнованиях.

"Это, конечно же, считаю настоящим вызовом, и в спорте ни в коем случае так себя вести нельзя", – заявил Радмир.

Изначально ЧЕ должен был состояться в Греции. Позже его перенесли в Грузию из-за лесных пожаров в Республике. Однако коронавирус внес свои коррективы в планы, и местом проведения соревнований назвали украинскую столицу.