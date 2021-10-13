Рулевому нашей футбольной команды не нравится культ личности его персоны

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин обещал строго наказать вплоть до увольнения того сотрудника, кто обнародовал в соцсети видео из раздевалки команды после матча со Словенией. Об этом рулевой заявил в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу".

Карпин порассуждал о культе своей личности в рядах сборной.



"С одной стороны, мне пофиг. С другой, хватит. То же видео из раздевалки – я вообще такое не люблю. Выиграли - выкладывают, а когда поигрывают – нет. Видео из раздевалки после Словении было ненужным. За это понесут ответственность. Возможно, увольнение", – цитирует "Газета.ру" Карпина.

Напомним, 11 октября сборная России в Мариборе одержала победу над командой Словении со счетом 2:1, чем гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе отбора к чемпионату мира.

После встречи в Сетях появилось видео из раздевалки россиян, где на кадрах под песню "Валера"исполнительницы Афродита поет и пританцовывает главный тренер. При этом Карпин произносит просьбу к кому-то из присутствующих: "Только не выкладывай никуда!".

Также стало известно, что на российских болельщиков после игры напали словенские фанаты. Граждане РФ получили травмы.

