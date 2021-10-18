Каменский оценил назначение Ковальчука на должность генменеджера сборной РФ

Решение ФХР является правильным, уверен заслуженный мастер

Назначение форварда "Авангарда" Ильи Ковальчука на пост генменеджера российской сборной по хоккею дает команде ряд серьезных преимуществ – спортсмен обладает бесценным опытом, который пригодится его подопечным, считает президент Федерации хоккея Подмосковья, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

Ранее главный тренер сборной Алексей Жамнов объявил о том, что Ковальчук назначен на должность генерального менеджера команды. Как считает Каменский, что это является правильным решением – в активе Ковальчука пять Олимпиад, и его опыт команде точно пригодится, уверен мастер спорта СССР.

Российской команде, добавил он, предстоит пройти серьезную подготовку для того, чтобы добиться результатов на предстоящей Олимпиаде – 2022, передает "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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