Решение ФХР является правильным, уверен заслуженный мастер

Назначение форварда "Авангарда" Ильи Ковальчука на пост генменеджера российской сборной по хоккею дает команде ряд серьезных преимуществ – спортсмен обладает бесценным опытом, который пригодится его подопечным, считает президент Федерации хоккея Подмосковья, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

Ранее главный тренер сборной Алексей Жамнов объявил о том, что Ковальчук назначен на должность генерального менеджера команды. Как считает Каменский, что это является правильным решением – в активе Ковальчука пять Олимпиад, и его опыт команде точно пригодится, уверен мастер спорта СССР.

Российской команде, добавил он, предстоит пройти серьезную подготовку для того, чтобы добиться результатов на предстоящей Олимпиаде – 2022, передает "Радио 1".