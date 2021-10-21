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На турнире Finlandia Trophy несколько дней назад случился не совсем приятный инцидент. Судья международной категории Александр Веденин, оценивая выступление Гийома Сизерона и его партнерши, заметил, что в танце на льду ему не хватило страсти. Мол, французский спортсмен катается "холодно" из-за своей нетрадиционной ориентации. Комментарий россиянина не остался без внимания фигуриста.
Сизерон в итоге решил объяснить, почему Веденин не оценил их с партнершей программу.
"Россия боится, потому что увидела, что наши программы хороши. Некоторые российские спортсмены и официальные лица беззастенчиво выражают гомофобные настроения",
– поделился фигурист с изданием L`Equipe.
Позже на странице спортсмена в "Инстаграм" появился пост, в котором он поставил точку в конфликте с россиянином. Сизерон подчеркнул, что такого рода высказываниям, которые затрагивают личную жизнь спортсменов, нет места в мире большого спорта. Француз обратился к ISU, попросив обратить внимание на ситуацию и не допустить ее повторения в будущем.
"Не позволяйте невежественным людям оценивать, насколько вы мужчина или женщина",
– заключил обиженный фигурист.
В эфире МАТЧ ТВ Веденин, на которого Федерация фигурного катания Франции уже пожаловалась в Международный союз конькобежцев, ответил, что его слова были вырваны из контекста, добавив, что ориентации Сизерона для него не имеет особого значения.
Ранее стало известно о переходе российского фигуриста в команду США.
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