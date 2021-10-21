Скандал на турнире: французский фигурист накинулся с обвинениями на российского судью

Скандал на турнире: французский фигурист накинулся с обвинениями на российского судью
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Спортсмена возмутила необычная оценка его выступления

На турнире Finlandia Trophy несколько дней назад случился не совсем приятный инцидент. Судья международной категории Александр Веденин, оценивая выступление Гийома Сизерона и его партнерши, заметил, что в танце на льду ему не хватило страсти. Мол, французский спортсмен катается "холодно" из-за своей нетрадиционной ориентации. Комментарий россиянина не остался без внимания фигуриста. 

Сизерон в итоге решил объяснить, почему Веденин не оценил их с партнершей программу. 

"Россия боится, потому что увидела, что наши программы хороши. Некоторые российские спортсмены и официальные лица беззастенчиво выражают гомофобные настроения", 

поделился фигурист с изданием L`Equipe. 

Позже на странице спортсмена в "Инстаграм" появился пост, в котором он поставил точку в конфликте с россиянином. Сизерон подчеркнул, что такого рода высказываниям, которые затрагивают личную жизнь спортсменов, нет места в мире большого спорта. Француз обратился к ISU, попросив обратить внимание на ситуацию и не допустить ее повторения в будущем. 

"Не позволяйте невежественным людям оценивать, насколько вы мужчина или женщина", 

– заключил обиженный фигурист. 

В эфире МАТЧ ТВ Веденин, на которого Федерация фигурного катания Франции уже пожаловалась в Международный союз конькобежцев, ответил, что его слова были вырваны из контекста, добавив, что ориентации Сизерона для него не имеет особого значения. 

Ранее стало известно о переходе российского фигуриста в команду США. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость323648
Пожаловаться Ответить
<цензура> он и есть <цензура>.
1
новости партнеров

Пресс-секретарь объяснила опасное поведение Лукашенко в больнице

Во время разгула пандемии президент пренебрег санитарными нормами

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1914 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей