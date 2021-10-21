Мишина получила травму во время тренировки на льду

Об инциденте сообщил супруг пострадавшей

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина получила травму во время тренировки, сломав себе плечо. Об этом журналистам стало известно сегодня, 21 октября, от ее супруга и коллеги Алексея Мишина.

Как указал спортсмен, в настоящее время пострадавшая находится дома. 22 октября ей проведут детальное обследование. Подопечные с коллегами ждут выздоровления спортсменки.

По информации источника, сейчас Мишина работает с призерами мировых и российских первенств – Михаилом Колядой и Елизаветой Туктамышевой. Мишина также является личным тренером Евгения Семененко, прошлогоднего призера кубка России.


Источник: РИА Новости
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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