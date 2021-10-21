Об инциденте сообщил супруг пострадавшей

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина получила травму во время тренировки, сломав себе плечо. Об этом журналистам стало известно сегодня, 21 октября, от ее супруга и коллеги Алексея Мишина.

Как указал спортсмен, в настоящее время пострадавшая находится дома. 22 октября ей проведут детальное обследование. Подопечные с коллегами ждут выздоровления спортсменки.

По информации источника, сейчас Мишина работает с призерами мировых и российских первенств – Михаилом Колядой и Елизаветой Туктамышевой. Мишина также является личным тренером Евгения Семененко, прошлогоднего призера кубка России.



