Спортсменка уверяет, что ни разу допускала вменяемой ей ошибки

Во время чемпионата мира по гимнастике в Японии произошел скандал. Российская спортсменка лишилась золотой медали после протеста тренеров японской спортсменки – ей присудили второе место. Маи Мураками после аппеляции опередила россиянку на 0,066 балла.

Как рассказала Мельникова, во время соревнований ей не засчитали один из поворотов. Тренерский штаб от России подал протест, но судьи его даже не приняли – в своем "Инстаграме" она заявила, что даже не будет рассказывать про объяснения отказа, поскольку "это было ужасно". При этом, отметила она, выступление было одним из лучших в ее карьере.

Позже она рассказала, как именно произошел скандал во время соревнований.

"После вывода оценки, я сразу же пошла и сказала тренерам, чтобы подавали протест. Я не могу сказать точно, успели ли они это сделать или нет, мне сказали, что успели. Но официальной подачи никто не видел. Что происходило там, я не видела, так как должна была сидеть в зоне камер", – пишет она на своей странице.

По ее словам, ей не добавили 0,3 балла по базовой программе, не досчитав бонус за поворот. Как оказалось, ее нога, по версии судей, была ниже 90 градусов.

"Я ещё не сталкивалась с такой ошибкой у меня за все 6 лет выступлений. Ни разу", – заявила Мельникова.

Спортсменка полагает, что судьи руководствовались субьективными методами оценки. И, делая вывод из ситуации, она указала, что больше не выйдет на соревнования без заранее подготовленного протеста.