Новый скандал с гимнастками: Мельникова высказалась о лишении золота на ЧМ

Новый скандал с гимнастками: Мельникова высказалась о лишении золота на ЧМ
Ангелина Мельникова. Фото: Du Xiaoyi/XinHua/www.globallookpress.com
Спортсменка уверяет, что ни разу допускала вменяемой ей ошибки

Во время чемпионата мира по гимнастике в Японии произошел скандал. Российская спортсменка лишилась золотой медали после протеста тренеров японской спортсменки – ей присудили второе место. Маи Мураками после аппеляции опередила россиянку на 0,066 балла.

Как рассказала Мельникова, во время соревнований ей не засчитали один из поворотов. Тренерский штаб от России подал протест, но судьи его даже не приняли – в своем "Инстаграме" она заявила, что даже не будет рассказывать про объяснения отказа, поскольку "это было ужасно". При этом, отметила она, выступление было одним из лучших в ее карьере. 

Позже она рассказала, как именно произошел скандал во время соревнований. 

"После вывода оценки, я сразу же пошла и сказала тренерам, чтобы подавали протест. Я не могу сказать точно, успели ли они это сделать или нет, мне сказали, что успели. Но официальной подачи никто не видел. Что происходило там, я не видела, так как должна была сидеть в зоне камер",  – пишет она на своей странице.

По ее словам, ей не добавили 0,3 балла по базовой программе, не досчитав бонус за поворот. Как оказалось, ее нога, по версии судей, была ниже 90 градусов. 

"Я ещё не сталкивалась с такой ошибкой у меня за все 6 лет выступлений. Ни разу", – заявила Мельникова. 

Спортсменка полагает, что судьи руководствовались субьективными методами оценки. И, делая вывод из ситуации, она указала, что больше не выйдет на соревнования без заранее подготовленного протеста. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

За шуткой кроется послание: в Раде объяснили слова Лаврова о прошлом Зеленского

Москва назвала условие для дальнейших контактов по "нормандскому формату"

"Сравнивают чуть ли не с мюнхенской речью": в Кремле расшифровали выступление Путина на форуме

Послание президента другим странам разъяснил Песков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей