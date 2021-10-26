Ужасный уход: адвокат Марадоны назвал виновников смерти легенды

Ужасный уход: адвокат Марадоны назвал виновников смерти легенды
Диего Марадона. Фото: Paolo Manzo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Юрист выступил по делу о возможной халатности

Некачественно оказанная медицинская помощь оказалась причиной смерти звезды аргентинского футбола Диего Марадоны. Такое заявление сделал 25 октября адвокат покойного спортсмена Матиас Морла после того, как дал показания в качестве свидетеля по делу.

После встречи с представителями государственного обвинения Морла пообщался с журналистами, которым заявил, что медики ужасно ухаживали за Диего. Именно этот фактор, уверен юрист, и привел к летальному исходу.

По словам адвоката, в медучреждении, где Марадона перенес операцию за несколько недель до своей кончины, дали рекомендацию не переходить под наблюдение в домашних условиях. Однако родственники пациента приняли решение о размещении Марадоны в одном из домов под Буэнос-Айресом. Там он находился под наблюдением медицинского персонала.

"Безумие. Врачи говорили, что ему нужно оставаться в клинике", – высказался Морла.

Матиас сообщил, что в последний раз видел Марадону в середине ноября 2020 года, и голос у того был "как у робота",

"Я всех ранее уведомил о его состоянии. Однако после того, как он умер, мы поняли, что причиной стало количество воды, которая скопилась в его теле. Решение семьи лечить его дома – просто сумасшествие", – высказался адвокат.

Напомним, экс-тренер аргентинской сборной скончался 25 ноября прошлого года в шестидесятилетнем возрасте. Причиной летального исхода оказалась острая сердечная недостаточность, повлекшая отек легких. Прокуратура Аргентины занимается расследованием о вероятной халатности со стороны медицинского персонала, оказывавшего Марадоне услуги.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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