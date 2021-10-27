Гимнастка Аверина завоевала золото на ЧМ в Японии

Спортсменка обогнала соперницу на 1,8 балла

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Дина Аверина победила на чемпионате мира в упражнении с обручем. Об этом сообщает РИА "Новости".

Соревнования по художественной гимнастике проходят в японском городе Китакюсю.

За выступление Аверина получила 27,750 балла. Серебро завоевала представительница Белоруссии Алина Горносько. Ее результат был 25,950 балла. Итальянка София Раффаэли заняла третье место. Судьи оценили ее номер в 25,850 балла. Сестра Дины Арина ограничилась шестым местом.

В результате Дина стала 14-кратной чемпионкой мира. Также гимнастка является трехкратной абсолютной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы и двукратной абсолютной чемпионкой России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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