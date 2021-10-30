Девушка постаралась не зацикливаться на произошедшем казусе

В канадском городе Ванкувер стартовал "Гран-при" по фигурному катанию. Нашу страну представили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Во время выступления пары произошел небольшой конфуз, на который обратили внимание журналисты из "Спорт-Экспресс".

Павлюченко и Ходыкин начали показывать короткую программу. В какой-то момент Денис стал перебрасывать Дарью через себя. Спортсменка не удержалась и рухнула на лед. Падая, фигуристка зацепилась колготками о конек партнера и порвала их. Девушка постаралась не зацикливаться на данном казусе.

За невыполненный элемент судьи сняли один балл. Второй балл, по всей видимости, пара потеряла из-за того, что закончила номер уже после завершения музыкального сопровождения.

По итогам короткой программы Павлюченко и Ходыкин занимают второе место. Россияне набрали 69,46 балла.

На первом месте оказалась пара, представляющая Китай – Суй Вэньцзинь и Хань Цун. У них – 78,94 балла.

Третье место досталось немцам Минерве Хазе и Нолану Зеегерту. Фигуристы из Германии заработали 67,93 балла.

В понедельник, 25 октября, российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на Гран-при по фигурному катанию в Америке. Второе место досталось еще одной нашей соотечественнице – Дарье Усачевой. Тройку лидеров замкнула представительница Южной Кореи Ю Ен.