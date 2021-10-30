Гимнастка Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Гимнастка Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Дина Аверина. Фото: LiveMedia/Fabrizio Carabelli/www.globallookpress.com
Спортсменка превзошла рекорд Евгении Канаевой

Российская спортсменка Дина Аверина побила рекорд по художественной гимнастике в личном многоборье. Она стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в данном виде спорта.

В субботу, 30 октября, Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира, который проходит в японском городе Китакюсю. За свои выступления Дина набрала 108,400 балла, передает РИА "Новости".

В итоге серебряный призер Олимпийских Игр в Токио стала восемнадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Гимнастка побила рекорд, превзойдя результаты Евгении Канаевой.

Напомним, Канаева – семнадцатикратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка в многоборье, а также двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2008 и 2012 годов. Евгения является заслуженным мастером спорта России. В 2013 году гимнастка объявила о завершении карьеры.

23-летняя Аверина показала отличные результаты на чемпионате в Японии. У нее в копилке – четыре золотых медали. Среди них – высшие награды за упражнения с булавами, обручем и мячом, а также победа в командном турнире.

Ранее стало известно о том, что выступление Дины с обручем судьи оценили в 27,750 балла. На втором месте оказалась представительница Белоруссии Алина Горносько. Бронзовую медаль завоевала итальянка София Раффаэли. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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