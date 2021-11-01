В копилке у спортсменок также есть серебряные медали

Российские гимнастки, представляющие Россию на чемпионате мира в Японии, заняли первое место в групповом и командном многоборьях, а также в упражнениях с пятью мячами.

Речь идет о Марии Толкачевой из подмосковного Дмитрова, жительнице Пушкино Полине Орловой, Ангелине Шкатовой из областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, москвичке Анастасии Близнюк и Алисе Тищенко из Краснодара.

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав девушки завоевали серебро.

Стоит отметить, что без сложностей не обошлось. За несколько дней до начала соревнований гимнастка Ольга Карасева сломала стопу. Ее партии за короткий промежуток времени выучили Толкачева и Орлова, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".