Три гимнастки из Подмосковья выиграли золото на чемпионате мира в Японии

В копилке у спортсменок также есть серебряные медали

Российские гимнастки, представляющие Россию на чемпионате мира в Японии, заняли первое место в групповом и командном многоборьях, а также в упражнениях с пятью мячами.

Речь идет о Марии Толкачевой из подмосковного Дмитрова, жительнице Пушкино Полине Орловой, Ангелине Шкатовой из областного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, москвичке Анастасии Близнюк и Алисе Тищенко из Краснодара.

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав девушки завоевали серебро.

Стоит отметить, что без сложностей не обошлось. За несколько дней до начала соревнований гимнастка Ольга Карасева сломала стопу. Ее партии за короткий промежуток времени выучили Толкачева и Орлова, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Латушко представил белорусам план борьбы против Лукашенко

Лидер НАУ выступил на международном конгрессе по Белоруссии.

Новый контракт с "Газпромом" поставил Молдавию в затруднительное положение

Избежавшая топливного кризиса республика может пострадать от внутренних политических потрясений из-за поставок газа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей