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Легендарный фехтовальщик, участник мужской сборной Советского Союза и пятикратный чемпион мира Виктор Путятин скончался в возрасте 80 лет. Об этом стало известно сегодня, 2 ноября.
О причинах летального исхода не сообщается.
"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Виктора Павловича", – говорится в официальном сообщении Федерации фехтования.
В спортивной организации указали, что после завершения профессиональной карьеры Путятин посвятил себя тренерской работе. Длительный период времени заслуженный мастер спорта работал в качестве тренера в Италии, а также в киевском "Динамо".
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