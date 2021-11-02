Скончался пятикратный чемпион мира по фехтованию Путятин

О причинах смерти не сообщается

Легендарный фехтовальщик, участник мужской сборной Советского Союза и пятикратный чемпион мира Виктор Путятин скончался в возрасте 80 лет. Об этом стало известно сегодня, 2 ноября.

О причинах летального исхода не сообщается.

"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Виктора Павловича", – говорится в официальном сообщении Федерации фехтования.

В спортивной организации указали, что после завершения профессиональной карьеры Путятин посвятил себя тренерской работе. Длительный период времени заслуженный мастер спорта работал в качестве тренера в Италии, а также в киевском "Динамо".

Источник: rusfencing.ru
Егор МАЛКОВ

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