Фигуристке припомнили ошибку в короткой программе

Американский журналист Дэвид Лис высказался о победе россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии.

В своем комментарии он сравнил фигуристку с Аленой Косторной, отметив, что победительница уступает своей коллеге в физических качествах, но у нее есть"железная воля, дух, жажда", поэтому Щербакова приложит максимум усилий, чтобы обойти своих соперников на льду.

"Может, Анна и выглядела как уставшая старуха в короткой программе. Но она вернулась",

– резюмировал американец.

Он также добавил, что несмотря на трудности и проблемы на тренировках, россиянка способна собраться в самый ответственный момент. Лис вспомнил о том, что Щербакова упустила момент для отталкивания на тройной риттбергер во время короткой программы, но тут же решила делать двойной тулуп. И сделала его отлично.

Лис отметил, что именно умение бороться до конца делает фигуристку чемпионкой. Да, промах был, поэтому и баллы в результате проката получились не такими высокими, но она не сдалась. И это особенно впечатляет американца. Тем более, что перед вторым прокатом у россиянки была не самая лучшая тренировка.

Напомним, что Щербакова выиграла золото в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Италии. Второй стала россиянка Майя Хромых. Бронза досталась фигуристке из Бельгии.

Анна является действующей чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России. По итогам обеих программ она набрала 236,78 баллов, став первой. По итогам короткой Щербакова была на третьем месте.

Ранее с российской фигуристкой Дарьей Павлюченко произошел конфуз на соревнованиях в Канаде.