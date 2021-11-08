"Уставшая старуха": американский журналист оценил победу Щербаковой на Гран-при в Италии

"Уставшая старуха": американский журналист оценил победу Щербаковой на Гран-при в Италии
Анна Щербакова. Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фигуристке припомнили ошибку в короткой программе

Американский журналист Дэвид Лис высказался о победе россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Италии. 

В своем комментарии он сравнил фигуристку с Аленой Косторной, отметив, что победительница уступает своей коллеге в физических качествах, но у нее есть"железная воля, дух, жажда", поэтому Щербакова приложит максимум усилий, чтобы обойти своих соперников на льду. 

"Может, Анна и выглядела как уставшая старуха в короткой программе. Но она вернулась", 

– резюмировал американец. 

Он также добавил, что несмотря на трудности и проблемы на тренировках, россиянка способна собраться в самый ответственный момент. Лис вспомнил о том, что Щербакова упустила момент для отталкивания на тройной риттбергер во время короткой программы, но тут же решила делать двойной тулуп. И сделала его отлично. 

Лис отметил, что именно умение бороться до конца делает фигуристку чемпионкой. Да, промах был, поэтому и баллы в результате проката получились не такими высокими, но она не сдалась. И это особенно впечатляет американца. Тем более, что перед вторым прокатом у россиянки была не самая лучшая тренировка. 

Напомним, что Щербакова выиграла золото в женском одиночном катании на этапе Гран-при в Италии. Второй стала россиянка Майя Хромых. Бронза досталась фигуристке из Бельгии. 

Анна является действующей чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России. По итогам обеих программ она набрала 236,78 баллов, став первой. По итогам короткой Щербакова была на третьем месте. 

Ранее с российской фигуристкой Дарьей Павлюченко произошел конфуз на соревнованиях в Канаде. 

Источник: Ютуб-канал "TheSkatingLesson" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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