Обвиненная зрителями в предвзятом судействе женщина займет один из руководящих постов в Международной федерации гимнастики

Заслужившая в свой адрес порцию нелестных слов от Ирины Винер-Усмановой Наталья Кузьмина получила почетную должность вице-президента Международной федерации гимнастики. Поводом для назначения, говорится в официальном объявлении организации, стала деятельность в этом виде спорта, которому россиянка посвятила многие годы.

Аналогичные должности получили гражданка Швеции Маргрет Сиккенс вместе с ее немецкой коллегой Хорст Кунце.

Напомним, Наталья находилась на руководящей должности комитета федерации на протяжении восьми лет. В ноябре ее место заняла египтянка Ноха Абу Шабана. Как указали журналистам, кадровые перестановки необходимы по причине скорого истечения срока полномочий Кузьминой – он заканчивается уже в конце 2021 года.

Имя Кузьминой фигурирует в недавнем скандале, произошедшим во время Олимпиады-2020 в Токио. Во время Олимпийских игр российская сборная по художественной гимнастике впервые за 25 лет осталась без золота, на соревнованиях по личному многоборью победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам. Спортсменка уронила ленту в финале, а техкомитет, который возглавляла Кузьмина, не выявил никаких нарушений после обвинений в несправедливом судействе.

Осенью тренер "художниц" Ирина Винер-Усманова сообщила журналистам, что Россия сняла Кузьмину с выборов, куда та выдвигалась от страны в качестве главы технического комитета FIG. По словам заслуженного деятеля, россиянка во время Олимпиады-2020 сотворила для своих соотечественниц самую настоящую " гадость".