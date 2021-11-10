Тренер отметила, что ее бывшая подопечная буквально живет спортом

Алина Кабаева привезла спортивный "Оскар" в Россию. Престижную награду спортсменке вручили накануне в Милане. Жюри конкурса высоко оценили вклад художественной гимнастки в развитие и популяризацию спорта, наградив Венком почета. Наставница олимпийской чемпионки Ирина Винер-Усманова отреагировала на эту новость очень бурно.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики очень рада, что награда досталась именно Кабаевой. Винер-Усманова подчеркнула, что ее воспитанница является "фанаткой" спорта и художественной гимнастики в целом.

"Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу ее обнять и расцеловать!"

– закончила главный тренер российских художественных гимнасток, отметив также, что Кабаева в любой момент готова защищать и сражаться за этот вид спорта.

Не скрывала восторга и бронзовая чемпионка Игр в Токио Алессия Маурелли. Спортсменка назвала победительницу "идолом".

"Для нас это огромная честь. Она совершила революцию в художественной гимнастике",

– подчеркнула Маурелли.

Сама Кабаева поблагодарила жюри за их выбор, добавив, что одной из главных целей спортсменов является приобщение как можно большего числа людей к спорту.

Ранее Кабаева потребовала от международной федерации пересмотреть итоги Олимпиады в Токио.