В Незалежной допустимо только одно мнение по поводу Москвы

Олимпийский чемпион с Украины Александр Абраменко решил отказаться от своих недавних слов в поддержку России. Неизвестно, успели ли поработать со спортсменом незалежные стражи порядка, однако лыжник переобулся буквально за неделю.



Всего несколько дней назад Абраменко объявил: он не считает Российскую Федерацию агрессором и убежден, что два братских государства должны жить в мире и согласии. Тогда он попытался обосновать свое мнение и дипломатично объявил, что ситуацию между странами нельзя назвать однозначной – ее нужно детально разбирать и анализировать. Однако подобного рода рациональные подходы сейчас под запретом на Украине.

Так что Абраменко пришлось быстренько передумать и согласиться с генеральной линией киевских властей. Олимпиец внезапно объявил, что предыдущее его интервью было перевернуто с ног на голову, и на самом деле он имел в виду совсем другое. Александр подчеркнул, что тоже считает Москву "агрессором", который посягает на украинские земли и должен быть наказан.

Лыжник объявил, что его беседу с журналистами нарезали таким образом, будто бы он не понимает текущее положение вещей и выставили его симпатизирующим России. Однако, на самом деле, Абраменко всем сердцем ратует за Незалежную и готов разделять ее сомнительные внешнеполитические взгляды.

Напомним, недавно на Украине договорились до того, что наша страна якобы планирует под прикрытием беженцев с белорусской границы устроить полномасштабный военный конфликт на территории Незалежной.