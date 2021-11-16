Фигуристка Усачева вернулась из Японии в инвалидном кресле - видео

Спортсменку встретила толпа поклонников

Фигурное катание – достаточно травмоопасный и драматичный вид спорта. Порой тело подводит в самый ответственный и нужный момент. Так произошло и с Дарьей Усачевой во время Гран-при в Токио. Фигуристка упала на раскатке. В итоге 15-летнюю воспитанницу Этери Тутберидзе уносили за кулисы на руках, потому что встать самостоятельно у нее не получилось. Накануне Усачева наконец-то вернулась домой.

Улететь из Токио раньше фигуристка не смогла, хотя и получила серьезную травму. Усачевой пришлось дожидаться коллег.

Вчера спортсменов встречали в аэропорту. Болельщики завалили фигуристов цветами и подарками. Но многие обратили внимание на то, что Усачева вернулась в Россию в инвалидной коляске. Сейчас спортсменке противопоказаны сильные нагрузки.

@fs._.atmosp как же мне больно смотреть на это… безумно хочу чтобы даша быстрее выздоравливала, нам уже не очень не хватает. Наш лучик, ждём тебе дорогая.. ♬ Малиновый закат (Remix) - LVNX & ANAMUN

Несмотря на травмы и неудачу на Гран-при, 15-летняя ученица Тутберидзе старается не унывать. В аэропорту девушка пообщалась с поклонниками, с радостью приняла у них цветы, улыбалась. Да и сдаваться Дарья не планирует, надеясь, что в будущем ей удастся завоевать олимпийское золото.

Четвертый этап Гран-при завершился в Токио на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что с российской фигуристкой произошел конфуз на соревнованиях в канадском Ванкувере.