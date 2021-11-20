Наша спортсменка стала лучшей в танцах на льду

Российские любители фигурного катания ликуют из-за очередной победы нашей спортсменки. Сегодня, 20 ноября, заветное первое место на прошедшем в французской республике Гран-при взяла талантливая фигуристка Анна Щербакова.



Соревнования проходили в городе Гренобль. Анна стала лучшей среди танцовщиц на льду на пятом этапе французского Гран-при. Две превосходно выполненные программы принесли в копилку российской фигуристки 229,69 балла. Такого результата оказалось достаточно, чтобы обойти остальных соперниц и добиться победы. Трансляцию триумфального выступления нашей спортсменки вел "Первый канал".

Также приятным событием на этих соревнованиях стало то, что второе место тоже осталось за россиянкой. Серебро заработала выдающаяся российская фигуристка Алена Косторная. Судьи оценили танцы девушки на 221,85 балла. В итоге первое и второе место между друг другом разделили прославленные спортсменки из России.

Третье место оказалось за представительницей Страны восходящего солнца. Японка Вакаба Хигучи закончила соревнования с большим отрывом от российских лидеров. Она сумела набрать только 204,91 бала.

Печальным событием этих состязаний было досадное падение Косторной. Спортсменка упала с тройного акселя, из-за чего существенно потеряла в балах.

К слову, недавно стало известно, что фигуристка Усачева вернулась из Японии в инвалидном кресле.